USD 1.7000
EUR 1.8431
RUB 1.9726
Подписаться на уведомления
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом
Новость дня
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом

Трамп теперь взялся за священные для индейцев земли

15:54 2115

Президент США Дональд Трамп планирует закрыть два крупных государственных заповедника в штате Калифорния, которые учредил его предшественник Джо Байден менее чем за неделю до своего ухода, пишут американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

Речь идет о заповедниках Чаквалла (площадь 252,5 тыс. га) и Саттитла-Хайлендс (площадь 90, 6 тыс. га) в Южной и Северной Калифорнии. Коренные американские племена считают эти места священными и попросили Байдена запретить на территории бурение, добычу полезных ископаемых, развитие чистой энергетики и другую промышленность, пишет The Washington Post (WP).

Трамп решил, что эти заповедники «препятствуют экономическому развитию и добыче энергии на обширных территориях».

Одновременно Агентство по охране окружающей среды США начало процесс отмены наиболее значимых климатических указов Байдена, в том числе об ускорении перехода на электромобили и сокращении выбросов.

По данным издания, остается неясным, имеет ли президент право полностью отменить эти указы без одобрения Конгресса, так как в его полномочия входит «защита земли и воды на благо всех американцев, в том числе путем создания или расширения государственных заповедников».

Байден за свой президентский срок создал 10 новых заповедников и расширил территории четыре уже существующих. Он стал вторым по этому показателю после 39-го президента США Джимми Картера.

Уиткофф после встречи с Путиным: президент РФ принимает «философию» Трампа
Уиткофф после встречи с Путиным: президент РФ принимает «философию» Трампа новость дополнена 17:42
17:35 917
Валентина Матвиенко в Баку
Валентина Матвиенко в Баку фото; обновлено 17:10
17:10 5369
«У Трампа против Путина ничего нет»
«У Трампа против Путина ничего нет» считает немецкий политолог Томас Йегер
17:07 1197
Хуситы умирают, но не сдаются
Хуситы умирают, но не сдаются продолжение главной темы
14:52 2829
Турция об аннексии Крыма и территориальной целостности Украины
Турция об аннексии Крыма и территориальной целостности Украины
16:44 2353
«Голос Америки» замолчал». Белый дом назвал «причины»
«Голос Америки» замолчал». Белый дом назвал «причины» впервые за 83 года; обновлено 15:10
15:10 8090
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua главная тема
14:18 4201
Путин расстроен: удержится ли сербский президент?
Путин расстроен: удержится ли сербский президент? комментарий по горячим следам
00:12 9134
У Путина рассказали, какую «озабоченность» довели до Трампа
У Путина рассказали, какую «озабоченность» довели до Трампа
14:23 2525
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан новая геополитика
12:08 4705
Собачки на сене у Трампа. Ласковые или нет?
Собачки на сене у Трампа. Ласковые или нет? наша аналитика
15 мартa 2025, 22:26 5531

ЭТО ВАЖНО

Уиткофф после встречи с Путиным: президент РФ принимает «философию» Трампа
Уиткофф после встречи с Путиным: президент РФ принимает «философию» Трампа новость дополнена 17:42
17:35 917
Валентина Матвиенко в Баку
Валентина Матвиенко в Баку фото; обновлено 17:10
17:10 5369
«У Трампа против Путина ничего нет»
«У Трампа против Путина ничего нет» считает немецкий политолог Томас Йегер
17:07 1197
Хуситы умирают, но не сдаются
Хуситы умирают, но не сдаются продолжение главной темы
14:52 2829
Турция об аннексии Крыма и территориальной целостности Украины
Турция об аннексии Крыма и территориальной целостности Украины
16:44 2353
«Голос Америки» замолчал». Белый дом назвал «причины»
«Голос Америки» замолчал». Белый дом назвал «причины» впервые за 83 года; обновлено 15:10
15:10 8090
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua главная тема
14:18 4201
Путин расстроен: удержится ли сербский президент?
Путин расстроен: удержится ли сербский президент? комментарий по горячим следам
00:12 9134
У Путина рассказали, какую «озабоченность» довели до Трампа
У Путина рассказали, какую «озабоченность» довели до Трампа
14:23 2525
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан новая геополитика
12:08 4705
Собачки на сене у Трампа. Ласковые или нет?
Собачки на сене у Трампа. Ласковые или нет? наша аналитика
15 мартa 2025, 22:26 5531
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться