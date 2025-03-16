Трамп теперь взялся за священные для индейцев земли
Президент США Дональд Трамп планирует закрыть два крупных государственных заповедника в штате Калифорния, которые учредил его предшественник Джо Байден менее чем за неделю до своего ухода, пишут американские СМИ со ссылкой на Белый дом.
Речь идет о заповедниках Чаквалла (площадь 252,5 тыс. га) и Саттитла-Хайлендс (площадь 90, 6 тыс. га) в Южной и Северной Калифорнии. Коренные американские племена считают эти места священными и попросили Байдена запретить на территории бурение, добычу полезных ископаемых, развитие чистой энергетики и другую промышленность, пишет The Washington Post (WP).
Трамп решил, что эти заповедники «препятствуют экономическому развитию и добыче энергии на обширных территориях».
Одновременно Агентство по охране окружающей среды США начало процесс отмены наиболее значимых климатических указов Байдена, в том числе об ускорении перехода на электромобили и сокращении выбросов.
По данным издания, остается неясным, имеет ли президент право полностью отменить эти указы без одобрения Конгресса, так как в его полномочия входит «защита земли и воды на благо всех американцев, в том числе путем создания или расширения государственных заповедников».
Байден за свой президентский срок создал 10 новых заповедников и расширил территории четыре уже существующих. Он стал вторым по этому показателю после 39-го президента США Джимми Картера.