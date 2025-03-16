Трамп теперь взялся за священные для индейцев земли

Речь идет о заповедниках Чаквалла (площадь 252,5 тыс. га) и Саттитла-Хайлендс (площадь 90, 6 тыс. га) в Южной и Северной Калифорнии. Коренные американские племена считают эти места священными и попросили Байдена запретить на территории бурение, добычу полезных ископаемых, развитие чистой энергетики и другую промышленность, пишет The Washington Post (WP).

Президент США Дональд Трамп планирует закрыть два крупных государственных заповедника в штате Калифорния, которые учредил его предшественник Джо Байден менее чем за неделю до своего ухода, пишут американские СМИ со ссылкой на Белый дом.

Трамп решил, что эти заповедники «препятствуют экономическому развитию и добыче энергии на обширных территориях».

Одновременно Агентство по охране окружающей среды США начало процесс отмены наиболее значимых климатических указов Байдена, в том числе об ускорении перехода на электромобили и сокращении выбросов.

По данным издания, остается неясным, имеет ли президент право полностью отменить эти указы без одобрения Конгресса, так как в его полномочия входит «защита земли и воды на благо всех американцев, в том числе путем создания или расширения государственных заповедников».

Байден за свой президентский срок создал 10 новых заповедников и расширил территории четыре уже существующих. Он стал вторым по этому показателю после 39-го президента США Джимми Картера.