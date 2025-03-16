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США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом
Новость дня
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом

Ответ Ирана на угрозы Трампа

16:30 1447

В Иране отреагировали на масштабные удары США по хуситам в Йемене, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по йеменским хуситам, которые поддерживаются Ираном. Американский президент также обратился к Тегерану, призвав немедленно прекратить поддержку хуситов: «Америка привлечет вас к ответственности, и мы не будем с этим добры!»

Главный командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами заявил, что хуситы действуют независимо и принимают собственные стратегические и военные решения.

«Мы предупреждаем наших врагов, что Иран ответит решительно и разрушительно, если они выполнят свои угрозы», - сказал Салами в комментарии государственным СМИ.

По информации Reuters, операция США против хуситов может длиться неделями.

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