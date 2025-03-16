Ответ Ирана на угрозы Трампа

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по йеменским хуситам, которые поддерживаются Ираном. Американский президент также обратился к Тегерану, призвав немедленно прекратить поддержку хуситов: «Америка привлечет вас к ответственности, и мы не будем с этим добры!»

В Иране отреагировали на масштабные удары США по хуситам в Йемене, передает Reuters.

Главный командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами заявил, что хуситы действуют независимо и принимают собственные стратегические и военные решения.

«Мы предупреждаем наших врагов, что Иран ответит решительно и разрушительно, если они выполнят свои угрозы», - сказал Салами в комментарии государственным СМИ.

По информации Reuters, операция США против хуситов может длиться неделями.