USD 1.7000
EUR 1.8431
RUB 1.9726
Подписаться на уведомления
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом
Новость дня
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом

Турция об аннексии Крыма и территориальной целостности Украины

16:44 2356

Министерство иностранных дел Турции распространило заявление в годовщину аннексии Крыма Россией.

«В годовщину аннексии Российской Федерацией одиннадцать лет назад (16 марта) Автономной Республики Крым путем нелегитимного референдума мы еще раз подчеркиваем, что не признаем фактическую ситуацию в Крыму, которая является нарушением международного права, и что мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины», - говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

МИД Турции отметил, что продолжает следить за событиями в Крыму, особенно за ситуацией крымских татар, и оставлять их на повестке дня международного сообщества.

Уиткофф после встречи с Путиным: президент РФ принимает «философию» Трампа
Уиткофф после встречи с Путиным: президент РФ принимает «философию» Трампа новость дополнена 17:42
17:35 920
Валентина Матвиенко в Баку
Валентина Матвиенко в Баку фото; обновлено 17:10
17:10 5375
«У Трампа против Путина ничего нет»
«У Трампа против Путина ничего нет» считает немецкий политолог Томас Йегер
17:07 1200
Хуситы умирают, но не сдаются
Хуситы умирают, но не сдаются продолжение главной темы
14:52 2830
Турция об аннексии Крыма и территориальной целостности Украины
Турция об аннексии Крыма и территориальной целостности Украины
16:44 2357
«Голос Америки» замолчал». Белый дом назвал «причины»
«Голос Америки» замолчал». Белый дом назвал «причины» впервые за 83 года; обновлено 15:10
15:10 8090
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua главная тема
14:18 4203
Путин расстроен: удержится ли сербский президент?
Путин расстроен: удержится ли сербский президент? комментарий по горячим следам
00:12 9134
У Путина рассказали, какую «озабоченность» довели до Трампа
У Путина рассказали, какую «озабоченность» довели до Трампа
14:23 2526
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан новая геополитика
12:08 4706
Собачки на сене у Трампа. Ласковые или нет?
Собачки на сене у Трампа. Ласковые или нет? наша аналитика
15 мартa 2025, 22:26 5531

ЭТО ВАЖНО

Уиткофф после встречи с Путиным: президент РФ принимает «философию» Трампа
Уиткофф после встречи с Путиным: президент РФ принимает «философию» Трампа новость дополнена 17:42
17:35 920
Валентина Матвиенко в Баку
Валентина Матвиенко в Баку фото; обновлено 17:10
17:10 5375
«У Трампа против Путина ничего нет»
«У Трампа против Путина ничего нет» считает немецкий политолог Томас Йегер
17:07 1200
Хуситы умирают, но не сдаются
Хуситы умирают, но не сдаются продолжение главной темы
14:52 2830
Турция об аннексии Крыма и территориальной целостности Украины
Турция об аннексии Крыма и территориальной целостности Украины
16:44 2357
«Голос Америки» замолчал». Белый дом назвал «причины»
«Голос Америки» замолчал». Белый дом назвал «причины» впервые за 83 года; обновлено 15:10
15:10 8090
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua главная тема
14:18 4203
Путин расстроен: удержится ли сербский президент?
Путин расстроен: удержится ли сербский президент? комментарий по горячим следам
00:12 9134
У Путина рассказали, какую «озабоченность» довели до Трампа
У Путина рассказали, какую «озабоченность» довели до Трампа
14:23 2526
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан новая геополитика
12:08 4706
Собачки на сене у Трампа. Ласковые или нет?
Собачки на сене у Трампа. Ласковые или нет? наша аналитика
15 мартa 2025, 22:26 5531
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться