Турция об аннексии Крыма и территориальной целостности Украины

Министерство иностранных дел Турции распространило заявление в годовщину аннексии Крыма Россией.

«В годовщину аннексии Российской Федерацией одиннадцать лет назад (16 марта) Автономной Республики Крым путем нелегитимного референдума мы еще раз подчеркиваем, что не признаем фактическую ситуацию в Крыму, которая является нарушением международного права, и что мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины», - говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

МИД Турции отметил, что продолжает следить за событиями в Крыму, особенно за ситуацией крымских татар, и оставлять их на повестке дня международного сообщества.