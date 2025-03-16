Прежнего Запада больше нет и не будет
Понятие «Западный мир» изменилось после вступления Дональда Трампа в должность президента США, заявил в интервью haqqin.az чешский политолог Ондра Соукуп, комментируя раскол между США и Европой, инициированный администрацией Дональда Трампа.
По словам Соукупа, Трамп пообещал прекратить поддержку союзников по обороне Украины, а европейцы, в свою очередь, пришли к выводу, что трансатлантическая солидарность больше не отвечает интересам США, поскольку для Вашингтона, судя по всему, приоритетом является не судьба Украины, а нормализация отношений с Россией Владимира Путина.
«Страны ЕС, особенно государства Центральной и Восточной Европы, а также Балтии, ощущают, что Трамп использует их безопасность в политической игре вокруг Украины, не являющейся членом НАТО, - отметил Соукуп. - Они убеждены, что Путин нарушил все подписанные Россией договоры, гарантировавшие территориальную целостность Европы».
По мнению чешского политолога, Запад как сообщество стран продолжает существовать, но раскол между США и Европой ослабляет его как пространство общих демократических ценностей. В этой ситуации политика переходит в плоскость прагматичных сделок, где важен баланс сил.
«С одной стороны, - говорит он, - можно понять американцев, которые справедливо упрекают ЕС в недостаточном вкладе в оборону. С другой, европейские армии до 2022 года находились в плачевном состоянии, и только сейчас большинство стран НАТО стали выделять на оборону более 2 процентов ВВП, хотя такое обязательство было принято еще 20 лет назад. Возможно, угрозы США не защищать Европу были способом заставить ЕС активнее финансировать оборону. Однако проблема в том, что Трамп и его окружение перестали учитывать интересы союзников, которые могут совпадать с американскими, а могут и расходиться. И в этом контексте привычный Запад уже не существует».
Соукуп также отметил небезосновательность критики Дональда Трампа в адрес Евросоюза.
«В 2024 году Европа заплатила России за газ больше, чем выделила на помощь Украине, - подчеркнул политолог. - В частности, Чехия потратила на российский газ в разы больше, чем на поддержку украинских беженцев. Энергозависимость от РФ по-прежнему остается проблемой, хотя ЕС стремится решить ее в ближайшие два года за счет поставок сжиженного газа из Катара, Норвегии и США».
Эксперт отмечает, что ситуация в отношениях Соединенных Штатов и Европы ставит под сомнение эффективность коллективной обороны НАТО.
«Пятая статья альянса не предполагает автоматического вступления всех стран в войну, а требует обсуждения, - напомнил Соукуп. – И теперь Трамп может задать вопрос: «Почему мы должны вас защищать, если вы тратите на оборону меньше 2 процентов ВВП?» Это ставит под угрозу принцип «все за одного» и чревато ситуацией, при которой Кремль может решиться проверить единство НАТО на прочность. Никогда прежде в истории Североатлантического альянса не было столь явного разнобоя, и это может подтолкнуть Путина к попытке захватить часть территории НАТО. Например, эстонскую Нарву с ее преобладающим русскоязычным населением. В таком случае в дело пойдет традиционный сценарий, в котором будут использованы выражения «народное ополчение», «защита прав русскоязычных» и так далее. Вопрос в том, сочтет ли Вашингтон это нападением на США и активирует ли он пятую статью?»
Соукуп считает бессмысленным ввод в Украину миротворческих сил.
«Во-первых, у ЕС нет достаточного количества войск для защиты фронта протяженностью в две тысячи километров, - говорит он. - Во-вторых, непонятно, в чем будет заключаться их роль. Если они станут «живым щитом», то возникает вопрос: а что будет, если Россия нарушит перемирие и начнет атаки, в результате которых будут убитые и раненые? Как отреагируют на это страны, отправившие в Украину своих солдат? И смогут ли миротворцы вступить в бой и сдерживать российскую агрессию, учитывая, что их вооружение и техника строго регламентированы?»
В то же время чешский политолог положительно оценивает уровень сплоченности Европы в поддержке Украины.
«Единство Запада в 2022 году стало неожиданностью для Кремля, - утверждает Ондра Соукуп. - Санкции, поставки оружия, помощь беженцам — все это делалось сообща. И вот теперь президент Трамп может разрушить эти достижения. Сейчас главная угроза трансатлантической солидарности исходит именно от США. Американское общество разделено, что на руку Кремлю. В таких условиях Европе придется строить собственную систему безопасности и усиливать обороноспособность Украины. Надежды на переход Европы к конкретным действиям возлагаются на встречу лидеров Франции, Великобритании и Германии. Следует учесть, что на данный момент ЕС хоть и оказывает Украине больше помощи, чем США, но в то же время сталкивается с нехваткой разведданных. Следует признать, что французские и британские спутники уступают возможностям американской разведки. Также есть трудности с поставками снарядов и запчастей к истребителям F-16, поскольку большая часть техники производится в США. Конечно, все эти вопросы в принципе решаемы, но на это потребуются время и усилия».