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«У Трампа против Путина ничего нет»

считает немецкий политолог Томас Йегер
17:07 1203

Президент США Дональд Трамп, обещавший «завершить войну в Украине за один день», пока не справляется с этой задачей. С момента вступления Трампа в должность прошло 55 дней, при этом даже временное перемирие не достигнуто, пишет Bild.

Политолог Томас Йегер из Кёльнского университета считает, что Трамп оказался в проигрышной позиции. «Трамп полностью упустил свои шансы на переговорах. Он не ожидал, что его угрозы сработают только наполовину. Украина уступила — это было легко, ведь Трамп имел рычаги давления. Но против (президента РФ Владимира) Путина у него ничего нет», — отметил он в разговоре с немецким издании.

Ранее Трамп в одном из интервью попытался объяснить свое громкое обещание тем, что это была «саркастическая» фраза.  

«Не уверен, что он понимает смысл слова «сарказм». Возможно, он просто надеется, что его сторонники воспримут это как шутку», — рассуждает Йегер.

По мнению политолога, президент РФ использует затянувшиеся переговоры, чтобы расколоть Запад. «Американцы хотят быстрого результата, а европейцы — надежного. Трамп же не знает, как действовать дальше», — добавил Йегер.

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