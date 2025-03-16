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Уиткофф после встречи с Путиным: президент РФ принимает «философию» Трампа

новость дополнена 17:42
17:35 924

Новый телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться на следующей неделе.

Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

«Я ожидаю, что на этой неделе состоится разговор между двумя президентами. Мы также продолжаем взаимодействовать и разговаривать с украинцами»,— сказал Стив Уиткофф в эфире CNN.

Спецпосланник президента США назвал свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным «позитивной».

«Я встретился с президентом Путиным, встреча длилась где-то три-четыре часа. Она была позитивной. Это была дискуссия, основанная на решениях [конфликта в Украине]. Именно так я бы ее описал», - сказал он в интервью телекомпании CNN.

По словам Уиткоффа, президент РФ принимает «философию» Дональда Трампа, оба они выступают за прекращение военных действий в Украине.

«Я не хочу говорить за президента Путина, но, думаю, он дал понять, что принимает философию президента Трампа», - сказал Уиткофф. «Президент Трамп хочет, чтобы это прекратилось. Я думаю, что президент Путин хочет, чтобы это прекратилось», - добавил Уиткофф, говоря о войне в Украине. 

Спецпосланник Трампа заявил, что США рассчитывают на подлинный прогресс по Украине в течение недель. «Президент использует рамки времени, измеряющиеся неделями, и я не могу сказать, что не согласен с ним. Я очень надеюсь, что мы увидим тут настоящий прогресс», - сказал он, отвечая на вопрос, когда именно Москвой и Вашингтоном может быть заключена сделка по Украине.

«Всем следует сконцентрировать внимание на прогрессе, который был достигнут с момента инаугурации президента. Никто не ожидал столь быстрого прогресса. Речь идет об очень сложной ситуации, но мы, несмотря на это, сокращаем разрыв между двумя сторонами», - отметил Уиткофф.

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