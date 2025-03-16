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Панама без света и воды

17:55 540

Половина провинций Панамы осталась без электроснабжения. Причиной стал пожар на теплоэлектростанции La Chorrera, передает La Estrella de Panama.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино сообщил в X, что находится в Бокете (провинция Чирики) без света. «Непростительно. Судя по сообщениям, ущерб очень велик. Я попрошу ASEP (управление по оказанию общественных услуг) и министра энергетики предоставить отчет к понедельнику. Мы будем действовать соответственно. Хватит этого отвратительного обслуживания», — написал он.

Позднее президент Панамы рассказал, что глава госкомпании ETESA (оператор электроэнергии) заявил, что сработала система защиты из-за ущерба от частного электрогенератора. Министр энергетики Хуан Урриола сообщил главе государства о возобновлении работы электросетей.

Работа водоочистных сооружений и скважин по всей стране затронута из-за воздействия на электросистему, поэтому подача питьевой воды приостановлена до восстановления подачи электроэнергии.

Панама — не единственная страна в Центральной Америке, переживающая в настоящее время энергокризис. Накануне Куба в очередной раз погрузилась во тьму. Энергосистема страны вышла из строя из-за аварии на одной из подстанций. В населенных пунктах отключились уличное освещение и светофоры, нет электричества в домах.

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