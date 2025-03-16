Панама без света и воды

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино сообщил в X, что находится в Бокете (провинция Чирики) без света. «Непростительно. Судя по сообщениям, ущерб очень велик. Я попрошу ASEP (управление по оказанию общественных услуг) и министра энергетики предоставить отчет к понедельнику. Мы будем действовать соответственно. Хватит этого отвратительного обслуживания», — написал он.

Половина провинций Панамы осталась без электроснабжения. Причиной стал пожар на теплоэлектростанции La Chorrera, передает La Estrella de Panama.

Позднее президент Панамы рассказал, что глава госкомпании ETESA (оператор электроэнергии) заявил, что сработала система защиты из-за ущерба от частного электрогенератора. Министр энергетики Хуан Урриола сообщил главе государства о возобновлении работы электросетей.

Работа водоочистных сооружений и скважин по всей стране затронута из-за воздействия на электросистему, поэтому подача питьевой воды приостановлена до восстановления подачи электроэнергии.

Панама — не единственная страна в Центральной Америке, переживающая в настоящее время энергокризис. Накануне Куба в очередной раз погрузилась во тьму. Энергосистема страны вышла из строя из-за аварии на одной из подстанций. В населенных пунктах отключились уличное освещение и светофоры, нет электричества в домах.