Трамп предупреждает Иран: Это только начало...
Операция против хуситов в Йемене является лишь началом стратегии администрации Дональда Трампа оказания «максимального давления» на Иран, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«Это сильный сигнал, и он кардинально отличается от политики предыдущей администрации. Хуситы и Иран должны понимать, что это только начало. Мы не допустим блокировки свободы судоходства, которая замедляет мировую торговлю и увеличивает инфляционное давление. Две недели назад Трамп объявил о стратегии «максимального давления» на Иран, цель которой - сократить экспорт иранской нефти до нуля», - сказал он в интервью телеканалу NBC News.