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США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом
Новость дня
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом

Трамп предупреждает Иран: Это только начало...

18:10 303

Операция против хуситов в Йемене является лишь началом стратегии администрации Дональда Трампа оказания «максимального давления» на Иран, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Это сильный сигнал, и он кардинально отличается от политики предыдущей администрации. Хуситы и Иран должны понимать, что это только начало. Мы не допустим блокировки свободы судоходства, которая замедляет мировую торговлю и увеличивает инфляционное давление. Две недели назад Трамп объявил о стратегии «максимального давления» на Иран, цель которой - сократить экспорт иранской нефти до нуля», - сказал он в интервью телеканалу NBC News. 

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