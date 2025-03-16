США настаивают: Украина без территорий и без НАТО

Прекращение огня в Украине будет предусматривать отказ Киева от части территорий в обмен на будущие гарантии безопасности.

«Предусматривается вариант с территориями за будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины», - сказал он в интервью телеканалу ABC News в ответ на соответствующий вопрос.

Кроме того, Уолтц утверждает, что идею предоставления Украине членства в НАТО не поддерживают ни Соединенные Штаты, ни другие страны - участницы альянса.

«...Постоянный путь в НАТО, или постоянное членство в НАТО, для Украины невероятно маловероятно. И это [исходит] не только со стороны Соединенных Штатов. Это и со стороны ряда других стран», - сказал он.