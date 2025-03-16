Эрдоган созвонился с Трампом: что обсудили президенты

Согласно сообщению, в ходе разговора лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, региональные и глобальные проблемы.

Президент Эрдоган выразил полную уверенность в том, что Турция и США, как два союзника, будут развивать сотрудничество в новый период.

Глава турецкого государства заявил, что региональные и глобальные события требуют расширения консультаций между Турцией и США по всем вопросам.

По его словам, Турция поддерживает решительные и прямые инициативные шаги президента США Трампа по прекращению войны между Россией и Украиной. Эрдоган сказал, что с самого начала войны Турция стремится к справедливому и прочному миру и будет продолжать это делать.

Касаясь ситуации в Сирии, Эрдоган подчеркнул важность совместного вклада в восстановление стабильности в Сирии, функционирования новой администрации и снятия санкций против Сирии для нормализации обстановки. По его мнению, это позволит сирийцам безопасно вернуться на свою родину.

Президент Турции отметил, что в новый период от США ожидаются шаги по борьбе с терроризмом с учетом интересов Турции. Для развития сотрудничества между двумя странами в сфере оборонной промышленности необходимо снять санкции CAATSA, завершить процесс закупки F-16 и восстановить участие Турции в программе F-35.