России пригрозили в случае отказа от прекращения огня
18:53 2334
Соединенные Штаты не исключают введения различных мер в отношении России в случае отказа Москвы от предложенного президентом США Дональдом Трампом прекращения огня в Украине.
Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Несомненно, рассматриваются все варианты», - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox News.
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