России пригрозили в случае отказа от прекращения огня

Соединенные Штаты не исключают введения различных мер в отношении России в случае отказа Москвы от предложенного президентом США Дональдом Трампом прекращения огня в Украине.

Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Несомненно, рассматриваются все варианты», - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox News.