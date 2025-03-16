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Америка анонсирует новые переговоры с Россией и Украиной

19:07 1828

Новые раунды переговоров США с Россией и Украиной состоятся на следующей неделе, сообщил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

«Наши команды, американские переговорщики встретятся на этой (следующей) неделе с украинцами, проведут с ними обсуждения на этой (следующей) неделе. То же самое произойдет и с россиянами», - сказал Уиткофф в эфире CNN, не вдаваясь при этом в детали.

Уиткофф отказался отвечать на вопрос, будет ли мирный процесс по Украине предусматривать признание Соединенными Штатами оккупированных РФ территорий Украины российскими регионами: «Об этом я в данный момент говорить не хочу. Мне кажется, немного преждевременно вдаваться в такое».

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