Америка анонсирует новые переговоры с Россией и Украиной

Новые раунды переговоров США с Россией и Украиной состоятся на следующей неделе, сообщил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

«Наши команды, американские переговорщики встретятся на этой (следующей) неделе с украинцами, проведут с ними обсуждения на этой (следующей) неделе. То же самое произойдет и с россиянами», - сказал Уиткофф в эфире CNN, не вдаваясь при этом в детали.

Уиткофф отказался отвечать на вопрос, будет ли мирный процесс по Украине предусматривать признание Соединенными Штатами оккупированных РФ территорий Украины российскими регионами: «Об этом я в данный момент говорить не хочу. Мне кажется, немного преждевременно вдаваться в такое».