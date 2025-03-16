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Более 10 тысяч миротворцев для Украины

19:25 1593

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время виртуального заседания «коалиции желающих» обсудил планы создания западных миротворческих сил численностью более 10 000 военнослужащих для Украины.

The Times пишет, что высокопоставленные источники в правительстве сообщили изданию, что Стармер заручился поддержкой значительно большего числа стран, чем три, которые изначально поддержали отправку сухопутных войск, хотя основная часть сил, скорее всего, будет предоставлена Великобританией и Францией.

«Это будут значительные силы, значительное число стран предоставит войска, а еще большее число стран внесет свой вклад другими способами», — цитирует Times высокопоставленного источника в правительстве.

Другой источник сказал, что численность окончательного контингента будет «значительно больше 10 000 человек».

Около 35 стран согласились предоставить оружие, материально-техническую и разведывательную поддержку миссии. В случае прекращения огня между Россией и Украиной это удержит Владимира Путина от нового вторжения, пишет Times.

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