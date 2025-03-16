Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о снятии с должности начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и о назначении на этот пост Андрея Гнатова.



Гнатов до сих пор занимал должность заместителя начальника Генштаба ВС Украины.