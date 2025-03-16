USD 1.7000
EUR 1.8431
RUB 1.9726
Подписаться на уведомления
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом
Новость дня
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом

Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ

19:31 2061

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о снятии с должности начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и о назначении на этот пост Андрея Гнатова.

Гнатов до сих пор занимал должность заместителя начальника Генштаба ВС Украины.

Андрей Гнатов - новый начальник Генштаба ВСУ

«Сегодня по моему представлению президент Украины назначил начальником Генерального штаба ВСУ генерал-майора Гнатова Андрея Викторовича. Он имеет более 27 лет военного опыта, командовал бригадой морской пехоты, войсками оперативного командования «Восток» и Объединенными силами ВСУ. Также своим приказом назначил генерал-лейтенанта Баргилевича Анатолия Владиславовича генеральным инспектором Минобороны Украины», - сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

26 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Гнатова с должности Командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины. 27 февраля Рустем Умеров по согласованию с главой государства назначил Гнатова замначальника Генштаба Вооруженных сил Анатолия Баргилевича.

США настаивают: Украина без территорий и без НАТО
США настаивают: Украина без территорий и без НАТО
18:32 3679
Еще одно заявление Минобороны: Армения снова стреляет по позициям Азербайджана
Еще одно заявление Минобороны: Армения снова стреляет по позициям Азербайджана обновлено 20:26
20:26 4700
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua главная тема, все еще актуально
14:18 5416
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан новая геополитика; все еще актуально
12:08 5436
«Эра «мира через силу» вернулась»: ультиматум Америки хуситам
«Эра «мира через силу» вернулась»: ультиматум Америки хуситам
20:10 730
Америка анонсирует новые переговоры с Россией и Украиной
Америка анонсирует новые переговоры с Россией и Украиной
19:07 1829
Прежнего Запада больше нет и не будет
Прежнего Запада больше нет и не будет на вопросы haqqin.az отвечает чешский политолог Ондра Соукуп
16:55 3163
Эрдоган созвонился с Трампом: что обсудили президенты
Эрдоган созвонился с Трампом: что обсудили президенты
18:41 2110
Уиткофф после встречи с Путиным: президент РФ принимает «философию» Трампа
Уиткофф после встречи с Путиным: президент РФ принимает «философию» Трампа новость дополнена 17:42
17:35 2481
Валентина Матвиенко в Баку
Валентина Матвиенко в Баку фото; обновлено 17:10
17:10 8171
«У Трампа против Путина ничего нет»
«У Трампа против Путина ничего нет» считает немецкий политолог Томас Йегер
17:07 2450

ЭТО ВАЖНО

США настаивают: Украина без территорий и без НАТО
США настаивают: Украина без территорий и без НАТО
18:32 3679
Еще одно заявление Минобороны: Армения снова стреляет по позициям Азербайджана
Еще одно заявление Минобороны: Армения снова стреляет по позициям Азербайджана обновлено 20:26
20:26 4700
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua главная тема, все еще актуально
14:18 5416
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан новая геополитика; все еще актуально
12:08 5436
«Эра «мира через силу» вернулась»: ультиматум Америки хуситам
«Эра «мира через силу» вернулась»: ультиматум Америки хуситам
20:10 730
Америка анонсирует новые переговоры с Россией и Украиной
Америка анонсирует новые переговоры с Россией и Украиной
19:07 1829
Прежнего Запада больше нет и не будет
Прежнего Запада больше нет и не будет на вопросы haqqin.az отвечает чешский политолог Ондра Соукуп
16:55 3163
Эрдоган созвонился с Трампом: что обсудили президенты
Эрдоган созвонился с Трампом: что обсудили президенты
18:41 2110
Уиткофф после встречи с Путиным: президент РФ принимает «философию» Трампа
Уиткофф после встречи с Путиным: президент РФ принимает «философию» Трампа новость дополнена 17:42
17:35 2481
Валентина Матвиенко в Баку
Валентина Матвиенко в Баку фото; обновлено 17:10
17:10 8171
«У Трампа против Путина ничего нет»
«У Трампа против Путина ничего нет» считает немецкий политолог Томас Йегер
17:07 2450
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться