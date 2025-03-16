Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о снятии с должности начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и о назначении на этот пост Андрея Гнатова.
Гнатов до сих пор занимал должность заместителя начальника Генштаба ВС Украины.
«Сегодня по моему представлению президент Украины назначил начальником Генерального штаба ВСУ генерал-майора Гнатова Андрея Викторовича. Он имеет более 27 лет военного опыта, командовал бригадой морской пехоты, войсками оперативного командования «Восток» и Объединенными силами ВСУ. Также своим приказом назначил генерал-лейтенанта Баргилевича Анатолия Владиславовича генеральным инспектором Минобороны Украины», - сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
26 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Гнатова с должности Командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины. 27 февраля Рустем Умеров по согласованию с главой государства назначил Гнатова замначальника Генштаба Вооруженных сил Анатолия Баргилевича.