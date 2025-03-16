США уничтожили «ключевых лидеров» хуситов

«Мы нанесли удар по руководству хуситов, уничтожив несколько ключевых лидеров прошлой ночью, их инфраструктуру, их снаряды», - сказал он.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

Тем временем член политбюро хуситов Хузам аль-Асад заявил, что «Ансар Аллах» не собирается идти на переговоры с США, пока те не получат «болезненный» ответ на бомбардировки городов Йемена.

«Йемен подвергся жестокой американской агрессии, направленной против гражданских объектов и жилых зданий в ряде йеменских городов, в попытке отговорить его от поддержки осажденных жителей сектора Газа... Мы не из тех, кто признает, что суверенитет их страны подвергается нападениям, а затем идет на перемирие или переговоры до того, как враг получит болезненный и сдерживающий ответ», — заявил РИА Новости Хузам аль-Асад.

Так он опроверг материал издания «Аль-Арабия», которое со ссылкой на неназванного представителя движения сообщило о готовности хуситов начать переговоры с США.

15 марта ВС США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по территории Йемена, которая находится под контролем хуситов. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. Движение «Ансар Аллах» пообещало ответить на эскалацию. По последним данным Минздрава в «правительстве» хуситов, в результате ударов погиб 31 человек, более 100 получили ранения.