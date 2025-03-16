USD 1.7000
EUR 1.8431
RUB 1.9726
Подписаться на уведомления
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом
Новость дня
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом

США уничтожили «ключевых лидеров» хуситов

19:52 942

США в результате ударов по целям боевиков йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) уничтожили «несколько ключевых лидеров».

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

«Мы нанесли удар по руководству хуситов, уничтожив несколько ключевых лидеров прошлой ночью, их инфраструктуру, их снаряды», - сказал он.

Тем временем член политбюро хуситов Хузам аль-Асад заявил, что «Ансар Аллах» не собирается идти на переговоры с США, пока те не получат «болезненный» ответ на бомбардировки городов Йемена.

«Йемен подвергся жестокой американской агрессии, направленной против гражданских объектов и жилых зданий в ряде йеменских городов, в попытке отговорить его от поддержки осажденных жителей сектора Газа... Мы не из тех, кто признает, что суверенитет их страны подвергается нападениям, а затем идет на перемирие или переговоры до того, как враг получит болезненный и сдерживающий ответ», — заявил РИА Новости Хузам аль-Асад.

Так он опроверг материал издания «Аль-Арабия», которое со ссылкой на неназванного представителя движения сообщило о готовности хуситов начать переговоры с США.

15 марта ВС США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по территории Йемена, которая находится под контролем хуситов. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. Движение «Ансар Аллах» пообещало ответить на эскалацию. По последним данным Минздрава в «правительстве» хуситов, в результате ударов погиб 31 человек, более 100 получили ранения.

США настаивают: Украина без территорий и без НАТО
США настаивают: Украина без территорий и без НАТО
18:32 3682
Еще одно заявление Минобороны: Армения снова стреляет по позициям Азербайджана
Еще одно заявление Минобороны: Армения снова стреляет по позициям Азербайджана обновлено 20:26
20:26 4701
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua главная тема, все еще актуально
14:18 5417
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан новая геополитика; все еще актуально
12:08 5436
«Эра «мира через силу» вернулась»: ультиматум Америки хуситам
«Эра «мира через силу» вернулась»: ультиматум Америки хуситам
20:10 732
Америка анонсирует новые переговоры с Россией и Украиной
Америка анонсирует новые переговоры с Россией и Украиной
19:07 1830
Прежнего Запада больше нет и не будет
Прежнего Запада больше нет и не будет на вопросы haqqin.az отвечает чешский политолог Ондра Соукуп
16:55 3163
Эрдоган созвонился с Трампом: что обсудили президенты
Эрдоган созвонился с Трампом: что обсудили президенты
18:41 2110
Уиткофф после встречи с Путиным: президент РФ принимает «философию» Трампа
Уиткофф после встречи с Путиным: президент РФ принимает «философию» Трампа новость дополнена 17:42
17:35 2481
Валентина Матвиенко в Баку
Валентина Матвиенко в Баку фото; обновлено 17:10
17:10 8172
«У Трампа против Путина ничего нет»
«У Трампа против Путина ничего нет» считает немецкий политолог Томас Йегер
17:07 2451

ЭТО ВАЖНО

США настаивают: Украина без территорий и без НАТО
США настаивают: Украина без территорий и без НАТО
18:32 3682
Еще одно заявление Минобороны: Армения снова стреляет по позициям Азербайджана
Еще одно заявление Минобороны: Армения снова стреляет по позициям Азербайджана обновлено 20:26
20:26 4701
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua главная тема, все еще актуально
14:18 5417
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан новая геополитика; все еще актуально
12:08 5436
«Эра «мира через силу» вернулась»: ультиматум Америки хуситам
«Эра «мира через силу» вернулась»: ультиматум Америки хуситам
20:10 732
Америка анонсирует новые переговоры с Россией и Украиной
Америка анонсирует новые переговоры с Россией и Украиной
19:07 1830
Прежнего Запада больше нет и не будет
Прежнего Запада больше нет и не будет на вопросы haqqin.az отвечает чешский политолог Ондра Соукуп
16:55 3163
Эрдоган созвонился с Трампом: что обсудили президенты
Эрдоган созвонился с Трампом: что обсудили президенты
18:41 2110
Уиткофф после встречи с Путиным: президент РФ принимает «философию» Трампа
Уиткофф после встречи с Путиным: президент РФ принимает «философию» Трампа новость дополнена 17:42
17:35 2481
Валентина Матвиенко в Баку
Валентина Матвиенко в Баку фото; обновлено 17:10
17:10 8172
«У Трампа против Путина ничего нет»
«У Трампа против Путина ничего нет» считает немецкий политолог Томас Йегер
17:07 2451
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться