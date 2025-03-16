Не Джорджеску, так Симион

Deutsche Welle передает, что Избирательное бюро Румынии включило Симиона в список кандидатов на пост президента на повторных выборах, первый тур которых назначен на 4 мая.

Джордже Симион занял четвертое место в первом туре на президентских выборах, прошедших в ноябре 2024 года, результаты которого впоследствии аннулировал Конституционный суд страны. Его ультраправая партия оказалась на втором месте на парламентских выборах, состоявшихся 1 декабря 2024 года.

Помимо Симиона, избирком утвердил еще четыре кандидатуры: председателя либерального «Союза спасения Румынии» Елены Ласкони, экс-депутата Лавинии Шандру, евродепутата Кристиана Терхеша и независимого кандидата Иона Бану Мусчела. При этом было отказано в регистрации нескольким претендентам, в том числе еще одной ультраправой активистке, депутату Европарламента и лидеру националистической партии «S.O.S Румыния» Диане Шошоаке.

В первом туре президентских выборов в Румынии, проведенных в ноябре прошлого года, победил ультраправый политик Кэлин Джорджеску, набрав около 23 процентов голосов и, неожиданно для многих, опередив Елену Ласкони (чуть более 19 процентов). Джорджеску не вел заметной агитационной кампании, не участвовал в теледебатах и соцопросы предрекали ему лишь несколько процентов голосов. Однако за две недели до первого тура в соцсети TikTok началась масштабная кампания в его поддержку, в которой, по данным Румынской разведывательной службы, были задействованы около 25 тысяч аккаунтов. Согласно разведданным, масштабную кампанию в социальных сетях для популяризации ультраправого и пророссийского кандидата проводила Россия.