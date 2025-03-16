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США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом
Новость дня
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом

«Эра «мира через силу» вернулась»: ультиматум Америки хуситам

20:10 734

Американские военные продолжат наносить удары по хуситам, пока те не объявят, что перестанут атаковать корабли и беспилотники США, заявил в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет.

«Эра «мира через силу» вернулась. В тот момент, когда хуситы скажут: «Мы прекращаем удары по вашим кораблям, по вашим дронам», наша операция завершится. Но до этого момента она будет безжалостной», - сказал он в эфире Fox News.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CBS News заявил, что за последние полтора года хуситы «атаковали корабли ВМС США 174 раза». Он отметил, что хуситы не должны контролировать, какие суда и где могут проходить. Рубио подчеркнул, что военная операция будет продолжаться до тех пор, пока хуситы не потеряют возможность для таких атак.

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