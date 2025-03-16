«Эра «мира через силу» вернулась»: ультиматум Америки хуситам

Американские военные продолжат наносить удары по хуситам, пока те не объявят, что перестанут атаковать корабли и беспилотники США, заявил в воскресенье глава Пентагона Пит Хегсет.

«Эра «мира через силу» вернулась. В тот момент, когда хуситы скажут: «Мы прекращаем удары по вашим кораблям, по вашим дронам», наша операция завершится. Но до этого момента она будет безжалостной», - сказал он в эфире Fox News.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CBS News заявил, что за последние полтора года хуситы «атаковали корабли ВМС США 174 раза». Он отметил, что хуситы не должны контролировать, какие суда и где могут проходить. Рубио подчеркнул, что военная операция будет продолжаться до тех пор, пока хуситы не потеряют возможность для таких атак.