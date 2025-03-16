Баку и Ереван накануне мира? Сыграла ставка Алиева?

Своего рода сенсацией можно назвать согласие МИД Армении принять предложения Баку по двум последним статьям проекта «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой». Мало того, Ереван даже предложил опубликовать совместное с Баку заявление о завершении переговоров по согласованию проекта договора. Так кто же подтолкнул Армению к снятию последних оговорок?

Уникальное урегулирование Как бы там ни было, cтороны проделали большой путь от войны до нормализации, перевернув страницы постсоветской истории и сняв с повестки дня вопрос о территориальной принадлежности Карабаха. Поэтому сложившийся на данный момент расклад на армяно-азербайджанском треке по-настоящему уникален, его по праву можно назвать прологом возвращения общего экономического пространства на Южном Кавказе, в котором бывшие советские республики жили на протяжении более 50 лет. Можно спорить о более точных сроках позитивного бесконфликтного взаимодействия общего экономического пространства данного региона. Но за минусом нескольких десятилетий войн внешнего периметра и внутренних региональных конфликтов, примерно половину ХХ столетия народы Южного Кавказа прожили в мире, и этот опыт, безусловно, очень ценен.

Об этом, в частности, напомнил на полях XII Глобального Бакинского форума президент Азербайджана Ильхам Алиев, подчеркнувший: «Нам нужно сосредоточиться на создании механизмов безопасности, которые будут всеобъемлющими, устранить любую угрозу новой военной конфронтации и попытаться иметь добрососедские отношения, как мы привыкли во времена Советского Союза... Да, мы не были независимыми странами. Мы на самом деле не могли планировать свое будущее и были в значительной степени зависимы от советского центра. Но, по крайней мере, между республиками Южного Кавказа было активное взаимодействие. Так что у нас имеется этот опыт, и нам нужно просто помнить о нем». И тем не менее по-прежнему неясно, кто или что подтолкнуло Ереван к решению снять два последних возражения в проект мирного договора. Кто надавил на Армению? Зная, как официальный Ереван решается обычно на подобные шаги, всегда нужно искать внешнего актора. Это мог быть сигнал из Вашингтона - дескать, разбирайтесь сами на региональном уровне. Характерно, что у Еревана все еще оставалась однозначная поддержка, в том числе военно-техническая, со стороны Франции. Но если это действительно была «отмашка» из-за океана, то даже Макрон решил «умыть руки». Что, в принципе, закономерно, если учесть, что Европа в данный момент сфокусирована на российской военной угрозе, толком не понимая, что с ней делать.

В предположении, что именно США склонили Армению к компромиссу на переговорах с Азербайджаном, есть определенная логика. Хотя американский политический истеблишмент по-прежнему позиционирует Соединенные Штаты как лидера либерального миропорядка, тот же Белый дом косвенно уже признал упадок этого миропорядка, на замену которого приходит реализм многополярности. Нынешняя администрация Дональда Трампа, исповедующая в глобальной политике стратегию реализма, согласились на возвращение конкуренции между великими державами. Впервые это было зафиксировано еще в первую каденцию Трампа - в разработанной в 2018 году «Стратегии национальной безопасности США». С другой стороны, данная стратегия не исключает ситуацию, при которой США могут вернуться в постсоветские регионы и, в частности, на Южный Кавказ, как один из векторов силы в многополярной системе. Вопрос в том, что США могут отказаться вкладывать много сил и средств в свое присутствие, делегируя «на места» вопросы безопасности. При этом вполне вероятно наращивание экономического влияния США, особенно в тех сферах, где есть интерес получения сырья для четвертой промышленной революции. Алиев вовремя поддержал Трампа По общему признанию, ключевым оператором безопасности на Южном Кавказе является Азербайджан. Учитывая же, что значительную роль в решениях, которые предпринимает администрация Трампа, играет фактор личности, можно не сомневаться, что Госдепартамент США обратил внимание на то, что Ильхам Алиев был первым лидером стран СНГ, кто еще летом прошлого года публично сделал ставку на победу Дональда Трампа.

Более того, говоря о срыве мирного соглашения с Арменией, азербайджанский лидер открыто говорил о негативной роли бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена. Отсюда и предположение, что руководство Армении получило из Вашингтона четкий сигнал заканчивать «ритуальные танцы» вокруг мирного соглашения и выходить на подписание документа, чтобы создать и укрепить в непосредственной близости от Ближнего Востока южнокавказский «регион стабильности». Предположу большее: посадка в Баку самолета Стива Уиткоффа, летевшего из Москвы, была вызвана техническим причинами только для сведения СМИ. Реальной же целью были закрытые консультации спецпредставителя президента США с руководством Азербайджана. Обосновывая эту версию, сошлюсь на данные российских источников, в соответствии с которыми максимальная дальность полета самолета Gulfstream G650, на котором перемещается по миру спецпредставитель Трампа, составляет 12.964 километра. Расстояние между Москвой и Вашингтоном (через воздушное пространство севера России и стран Скандинавии) - около 8 тысяч километров. А по данным Flightradar24, в Москву самолет Уиткоффа летел из Эр-Рияда через Турцию, несколько стран Восточной Европы и государства Балтии. Причем посадки при этом не требовалось.

Возвращаясь же в Эр-Рияд по более короткому северному маршруту, самолет Уиткоффа мог без труда найти несколько удобных точек для технической остановки. Но маршрут был выбран именно через Баку. Урегулирование в рамках евразийского проекта В то же время трансформация присутствия США в регионе может стать сигналом для Москвы о том, что проект России по созданию евразийского союза Вашингтон больше не волнует. Как минимум в тех элементах, которые по определению не могут вызвать конфликты и войны. Ну а в случае с армяно-азербайджанскими отношениями мы как раз имеем дело с затухающим конфликтом. Кстати, первый и единственный телефонный разговор, зафиксированный пресс-службой Пашиняна после решения Еревана выйти на соглашение с Баку, был разговор с президентом Путиным.