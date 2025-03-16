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В Мингячевире первенство Азербайджана по гребле

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20:45 171

В Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» стартовало первенство Азербайджана по гребле среди юниоров и юношей, организованное совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией каноэ и гребли Азербайджана.

Выступившие на церемонии открытия турнира отметили важность соревнований для популяризации этого вида спорта. Было отмечено, что в последние годы число подростков и юношей, занимающихся греблей, с каждым годом растет. Это также сыграет важную роль в формировании профессиональной и сильной команды в будущем.

После церемонии открытия был дан старт соревнованиям. В первый день спортсмены состязались в академической гребле, гребле на байдарках и каноэ на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. Победители награждены дипломами и медалями.

Первенство продолжится 17 марта, по его итогам победители будут награждены дипломами и медалями.

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