В Мингячевире первенство Азербайджана по гребле

В Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» стартовало первенство Азербайджана по гребле среди юниоров и юношей, организованное совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией каноэ и гребли Азербайджана.

Выступившие на церемонии открытия турнира отметили важность соревнований для популяризации этого вида спорта. Было отмечено, что в последние годы число подростков и юношей, занимающихся греблей, с каждым годом растет. Это также сыграет важную роль в формировании профессиональной и сильной команды в будущем.

После церемонии открытия был дан старт соревнованиям. В первый день спортсмены состязались в академической гребле, гребле на байдарках и каноэ на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров. Победители награждены дипломами и медалями.

Первенство продолжится 17 марта, по его итогам победители будут награждены дипломами и медалями.