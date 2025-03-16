Премьер-лига: «Нефтчи» и «Сумгаит» выиграли, «Сабаил» уволил главного тренера

Сегодня завершился 27-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

«Нефтчи» обыграл в гостях «Сабаил» - 2:1. Филип Озобич на 17-й минуте и Эльвин Джамалов на 29-й сделали счет 2:0 в пользу «нефтяников». На 43-й минуте Руфат Абдуллазаде один мяч отыграл, но избежать поражения аутсайдеру чемпионата не удалось.

«Сабаил» с 18 очками занимает последнее 10-е место, отставая от спасительной девятой ступени на 5 очков. Клуб близок к вылету из Премьер-лиги. На послематчевой пресс-конференции главный тренер Джавид Гусейнов пожаловался на то, что команде не уделяется внимания, нет финансовой поддержки. Примерно через час клуб объявил об увольнении Гусейнова.

В Товузе «Туран-Товуз» проиграл 1:2 «Сумгаиту», который, по-видимому, вышел из черной полосы. Айхан Гусейнов на 8-й минуте вывел хозяев вперед. Айхан Сулейманлы на 20-й минуте сравнял счет. А на 64-й минуте узбекский футболист Бобур Абдихоликов забил победный гол «Сумгаита».