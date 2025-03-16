USD 1.7000
EUR 1.8431
RUB 1.9726
Подписаться на уведомления
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом
Новость дня
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом

Встретились в Катаре делегация ХАМАС и заместитель Лаврова

21:11 654

Представители руководства палестинского движения ХАМАС встретились с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым в Дохе. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ХАМАС.

«Представители ХАМАС во главе с Мухаммедом Дервишем (лидер консультативного органа движения - Совета шуры) приняли в Дохе замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова. <...> Мухаммед Дервиш в ходе встречи отметил, что Москва играет важную роль в поддержке прав палестинского народа и не позволяет [другой стороне] навязать палестинцам новую реальность посредством блокады или принудительного переселения», - говорится в сообщении.

Хуситы умирают, но не сдаются
Хуситы умирают, но не сдаются продолжение главной темы; все еще актуально
14:52 4369
Команда Трампа полна оптимизма
Команда Трампа полна оптимизма
22:57 882
Азербайджан и Израиль подпишут газовое соглашение
Азербайджан и Израиль подпишут газовое соглашение
22:48 1080
В Сербии протестующих разогнали «звуковой пушкой». Власти отрицают
В Сербии протестующих разогнали «звуковой пушкой». Власти отрицают
22:10 1015
Баку и Ереван накануне мира? Сыграла ставка Алиева?
Баку и Ереван накануне мира? Сыграла ставка Алиева? главная тема
20:33 3980
«Не России решать»: три города Украины, куда введут миротворцев
«Не России решать»: три города Украины, куда введут миротворцев обновлено 21:33
21:33 5036
Мехрибан Алиева встретилась с Валентиной Матвиенко
Мехрибан Алиева встретилась с Валентиной Матвиенко фото; обновлено 21:27
21:27 10746
Третье за сутки заявление Минобороны: позиции Азербайджана под обстрелом
Третье за сутки заявление Минобороны: позиции Азербайджана под обстрелом обновлено 21:20
21:20 8699
США настаивают: Украина без территорий и без НАТО
США настаивают: Украина без территорий и без НАТО
18:32 5372
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua главная тема, все еще актуально
14:18 6154
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан новая геополитика; все еще актуально
12:08 5988

ЭТО ВАЖНО

Хуситы умирают, но не сдаются
Хуситы умирают, но не сдаются продолжение главной темы; все еще актуально
14:52 4369
Команда Трампа полна оптимизма
Команда Трампа полна оптимизма
22:57 882
Азербайджан и Израиль подпишут газовое соглашение
Азербайджан и Израиль подпишут газовое соглашение
22:48 1080
В Сербии протестующих разогнали «звуковой пушкой». Власти отрицают
В Сербии протестующих разогнали «звуковой пушкой». Власти отрицают
22:10 1015
Баку и Ереван накануне мира? Сыграла ставка Алиева?
Баку и Ереван накануне мира? Сыграла ставка Алиева? главная тема
20:33 3980
«Не России решать»: три города Украины, куда введут миротворцев
«Не России решать»: три города Украины, куда введут миротворцев обновлено 21:33
21:33 5036
Мехрибан Алиева встретилась с Валентиной Матвиенко
Мехрибан Алиева встретилась с Валентиной Матвиенко фото; обновлено 21:27
21:27 10746
Третье за сутки заявление Минобороны: позиции Азербайджана под обстрелом
Третье за сутки заявление Минобороны: позиции Азербайджана под обстрелом обновлено 21:20
21:20 8699
США настаивают: Украина без территорий и без НАТО
США настаивают: Украина без территорий и без НАТО
18:32 5372
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua
Трамп объявил вторую войну: после хуситов пошли на Tren de Aragua главная тема, все еще актуально
14:18 6154
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан
Американцы ринулись за ресурсами и в Казахстан новая геополитика; все еще актуально
12:08 5988
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться