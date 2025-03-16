Встретились в Катаре делегация ХАМАС и заместитель Лаврова
Представители руководства палестинского движения ХАМАС встретились с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым в Дохе. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ХАМАС.
«Представители ХАМАС во главе с Мухаммедом Дервишем (лидер консультативного органа движения - Совета шуры) приняли в Дохе замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова. <...> Мухаммед Дервиш в ходе встречи отметил, что Москва играет важную роль в поддержке прав палестинского народа и не позволяет [другой стороне] навязать палестинцам новую реальность посредством блокады или принудительного переселения», - говорится в сообщении.