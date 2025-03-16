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Скончался народный артист Азербайджана

21:56 2445

Скончался народный артист Азербайджана Анвар Гасанов. Об этом сообщили члены его семьи.

В январе этого года у актера возникли проблемы со здоровьем, он был госпитализирован.

Анвар Гасанов родился в 1950 году в Баку. С 1969 по 1973 год учился на факультете актерского мастерства, кино и драмы Государственного института театрального искусства имени М.А. Алиева. С 1965 года работал на киностудии «Азербайджанфильм». Снялся в таких фильмах киностудии «Азербайджанфильм», как «Семеро сыновей моих», «Дервиш взрывает Париж», «Бабек», «Последняя ночь детства».

За заслуги в развитии азербайджанского кино ему были присвоены почетные звания «Заслуженный артист», «Народный артист», присуждена именная стипендия президента Азербайджанской Республики.

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