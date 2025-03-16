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В Сербии протестующих разогнали «звуковой пушкой». Власти отрицают

22:10 1015

Накануне в сербской столице Белграде прошла массовая антиправительственная акция протеста. В демонстрации участвовали несколько сотен тысяч человек.

По мнению наблюдателей и экспертов, эта демонстрация стала крупнейшей в истории Сербии.

Как пишут некоторые сербские СМИ, власти применили против манифестантов военное звуковое оружие - пушку LRAD. Это оружие излучает направленный «луч» звука с громкостью до 160 дБ. Человек в это время испытывает острую боль в ушах, дезориентацию и панику.

Экс-глава Генштаба Сербии Здравко Понош также заявил, что силовики применили акустическое оружие против митингующих.

Президент Сербии Александар Вучич назвал сообщения о применении звукового оружия недостоверными.

В МВД республики заявили, что это невозможно: «МВД Сербии не использовало «звуковую пушку», потому что применение этого звукового оружия не соответствует закону».

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