Хуситы заявили, что атаковали американский авианосец

Йеменские хуситы в ответ на удары США по Йемену атаковали американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря. Об этом утверждает представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сари.

«В ответ на агрессию йеменские вооруженные силы провели военную операцию, в ходе которой американский авианосец USS Harry Truman и сопровождающие его корабли были атакованы в северной части Красного моря с использованием 18 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотника», - заявил представитель движения.

Сари заявил, что в ночь на 16 марта США нанесли 47 ударов по йеменским провинциям.