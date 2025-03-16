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США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом
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США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом

Хуситы заявили, что атаковали американский авианосец

22:16 1039

Йеменские хуситы в ответ на удары США по Йемену атаковали американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря. Об этом утверждает представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сари.

«В ответ на агрессию йеменские вооруженные силы провели военную операцию, в ходе которой американский авианосец USS Harry Truman и сопровождающие его корабли были атакованы в северной части Красного моря с использованием 18 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотника», - заявил представитель движения.

Сари заявил, что в ночь на 16 марта США нанесли 47 ударов по йеменским провинциям.

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