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Пашинян сообщил Макрону о переговорах с Азербайджаном

22:35 705

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном завершение согласования текста мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

«Премьер проинформировал президента Франции о завершении переговоров по согласованию текста проекта «Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», – говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее Пашинян проинформировал президента РФ Владимира Путина о завершении переговоров по согласованию текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

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