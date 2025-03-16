Пашинян сообщил Макрону о переговорах с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном завершение согласования текста мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

«Премьер проинформировал президента Франции о завершении переговоров по согласованию текста проекта «Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», – говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее Пашинян проинформировал президента РФ Владимира Путина о завершении переговоров по согласованию текста мирного договора между Азербайджаном и Арменией.