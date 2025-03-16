Азербайджан и Израиль подпишут газовое соглашение
22:48 1088
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и глава Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровшан Наджаф находятся с визитом в Израиле, сообщают израильские СМИ.
Согласно информации, ожидается, что они подпишут газовое соглашение с еврейским государством. Тем самым Азербайджан получит лицензию на разведку газа в Израиле.
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