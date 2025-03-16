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Команда Трампа полна оптимизма

22:57 887

У президента США Дональда Трампа рассматривают условия президента РФ Владимира Путина по остановке огня. Об этом заявил советник президент США по национальной безопасности Майк Уолтц телеканалу ABC.

По его словам, Соединенные Штаты дадут ответ в ближайшие дни.

«Мы услышали от президента Путина, что он обязательно рассмотрит прекращение огня. Есть еще кое-что, что он хотел бы видеть и что команда президента Трампа по национальной безопасности рассмотрит в ближайшие дни», - сказал Уолтц.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио назвал контакты с Россией «многообещающими».

«Думаю, что это была многообещающая встреча (переговоры Путина и Уиткоффа), - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CBS News. - Надеюсь, что мы довольно скоро сможем сделать заявление. Не могу этого гарантировать, но встреча определенно была многообещающей».

Госсекретарь США указал, что план американских властей по мирному урегулированию предусматривает два этапа. «План «A» предусматривает прекращение огня для того, чтобы мы могли перейти к плану «Б» или второй фазе, ее суть состоит в том, чтобы привлечь все стороны к переговорам, возможно при помощи челночной дипломатии, и выработать путь по завершению этой войны, который был долгосрочным и учитывал нужды всех сторон», - отметил он.

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