Помощник Трампа позвонил помощнику Алиева
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц на этой неделе поговорил по телефону с помощником президента Азербайджана — заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым. Об этом Уолтц сообщил в своем Х-аккаунте.
Conflict in the South Caucasus must end. I spoke this week with Mr. Hikmet Hajiyev, the national security advisor for President Aliyev in Azerbaijan.— Mike Waltz (@MikeWaltz47) March 16, 2025
We are pleased Azerbaijan and Armenia have taken a big step forward and agreed to a peace treaty. I told him we should…
Помощник Трампа отметил, что конфликт на Южном Кавказе должен быть завершен: «На этой неделе я разговаривал с господином Хикметом Гаджиевым, советником президента Алиева по национальной безопасности. Мы рады, что Азербайджан и Армения сделали большой шаг вперед и согласились на мирный договор. Я сказал ему, что мы должны завершить этот мирный договор сейчас... чтобы сделать регион более безопасным и процветающим. Золотой век Америки принесет миру мир и процветание, и мы не прекратим работу, пока это не станет реальностью».