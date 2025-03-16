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Помощник Трампа позвонил помощнику Алиева

новый поворот
23:16 1024

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц на этой неделе поговорил по телефону с помощником президента Азербайджана — заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым. Об этом Уолтц сообщил в своем Х-аккаунте.

Помощник Трампа отметил, что конфликт на Южном Кавказе должен быть завершен: «На этой неделе я разговаривал с господином Хикметом Гаджиевым, советником президента Алиева по национальной безопасности. Мы рады, что Азербайджан и Армения сделали большой шаг вперед и согласились на мирный договор. Я сказал ему, что мы должны завершить этот мирный договор сейчас... чтобы сделать регион более безопасным и процветающим. Золотой век Америки принесет миру мир и процветание, и мы не прекратим работу, пока это не станет реальностью».

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