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«Красные линии» Украины в переговорах с Россией

16 мартa 2025, 23:40 1582

Власти Украины определили «красные линии» для любых возможных переговоров с Россией о прекращении огня, пишет The Independent со ссылкой на высокопоставленные украинские правительственные источники.

Среди них, по словам собеседников издания, требование дополнительных территориальных уступок, несмотря на желание властей РФ полностью забрать четыре украинских региона.

Источники The Independent сказали, что они «смирились» с тем, что в рамках перемирия нынешняя линия фронта может быть заморожена, но уступка дополнительных территорий неприемлема. «Неразумно требовать полной передачи, например, Запорожья или Херсона. Для нас это звучит как полная чушь», — сказал один из источников, добавив, что Украина собирается добиваться возврата занятых войсками РФ территорий дипломатическим путем.

Другие «красные линии», от которых Украина не намерена отступать, по словам собеседников издания, это: возвращение тысяч украинских детей, похищенных Россией; возвращение тысяч гражданских лиц, незаконно удерживаемых Россией, которые не считаются военнопленными и поэтому не будут включены в обмены военнопленными; необходимость международных гарантий безопасности, если власти РФ нарушат какое-либо соглашение о прекращении огня.

«Мы действительно готовы заключить мир, но нам нужен долгосрочный мир, а не кратковременное прекращение огня. Мы не хотим, чтобы наши дети сражались в этой битве», — сказал высокопоставленный источник издания на условиях анонимности.

При этом собеседники The Independent подчеркнули, что мало верят в то, что Россия действительно примет соглашение, и «ожидают очередного трюка» со стороны властей РФ.

11 марта на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии американская сторона предложила ввести 30-дневное прекращение огня на всей линии фронта. Украина поддержала это предложение. 13 марта президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия «за» временное прекращение огня, «но есть нюансы», перечислив больше десятка вопросов о том, каким образом и на каких условиях может быть заключено соглашение.

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