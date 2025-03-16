Ватикан впервые показал фото Папы из больницы

Отмечается, что Папа Римский одет в стелу - облачение, которое надевают, чтобы причаститься во время мессы.

Ватикан опубликовал первый снимок Папы Римского Франциска после его госпитализации в результате пневмонии и сложной легочной инфекции. На фото он запечатлен в часовне римской больницы Джемелли, пишет CNN.

В Ватикане сообщили, что Папа Римский продолжает лечение и терапию. Он работает и не принимает посетителей в воскресенье.

В издании рассказали, что понтифик до сих пор борется с заболеванием. В тексте своей еженедельной молитвы он заявил, что впереди его ждет «период испытаний».

Также в молитве упоминались страны, в которых продолжаются войны: «Давайте продолжим молиться о мире, особенно в странах, израненных войной: истерзанной Украине, Палестине, Израиле, Ливане, Мьянме, Судане и Демократической Республике Конго».

В издании добавили, что состояние понтифика остается стабильным, но ему по-прежнему требуется медицинская помощь.