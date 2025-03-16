Евродепутат требует: Статую Свободы — обратно во Францию

США должны вернуть Франции Статую Свободы, подаренную Парижем в XIX веке, считает французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн. Об этом он сказал на съезде своей партии Place Publique 16 марта, передает AFP.

В своей речи Глюксманн обратился к «американцам, которые выбрали сторону тиранов», имея в виду администрацию Дональда Трампа.

«Мы собираемся сказать американцам... которые увольняют исследователей за проявление научной свободы: «Верните нам Статую Свободы. Мы подарили ее вам, но, очевидно, вы ее презираете. Поэтому ей будет просто прекрасно здесь, с нами», – считает французский политик.

Статуя Свободы была создана французом Огюстом Бартольди как подарок французского народа американцам в память о союзе между двумя странами во время войны за независимость США. Она была открыта 28 октября 1886 года в честь 100-летия американской Декларации независимости, сейчас стоит на Острове Свободы в Нью-Йорке.