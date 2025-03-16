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Россия и США обсуждают Черное море и Запорожскую АЭС

00:23 967

Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что в рамках контактов по Украине в том числе обсуждаются вопросы, касающиеся Запорожской атомной электростанции и доступа к портам на Черном море.

«Есть регионы, на которые, как мы все знаем, нацелены русские. Там находится ядерный реактор, который поставляет довольно много электроэнергии в Украину. С этим нужно разобраться», - сказал Уиткофф в эфире телеканала CBS News.

«Доступ к портам. Потенциальное соглашение по Черному морю. Есть так много элементов, [необходимых] для реализации прекращения огня», - заявил Уиткофф.

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