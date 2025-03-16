Глава спецслужбы отказался выполнять требование Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 16 марта, пригласил в свою канцелярию на срочную встречу главу Общей службы безопасности ШАБАК Ронена Бара и сообщил, что увольняет его с этой должности.
По сообщению израильских СМИ, премьер-министр предложил Бару уволиться, а когда тот отказался, сообщил, что уволит его решением правительства.
СМИ отмечают, что глава правительства Израиля не имеет полномочий уволить руководителя ШАБАКа единолично, этот шаг требует утверждения правительством.
Нетаньяху планирует внести вопрос о прекращении полномочий Ронена Бара на ближайшем заседании правительства в среду.
Глава правительства в видеообращении к гражданам Израиля заявил, что «у меня сохраняется недоверие к главе ШАБАК. Недоверие, которое со временем только усилилось. В связи с сохраняющимся недоверием я решил на этой неделе вынести на обсуждение правительства проект резолюции о прекращении полномочий главы ШАБАК».
«Как премьер-министр, отвечающий за ШАБАК, я уверен, что этот шаг (отставка Бара) необходим для реабилитации Службы общей безопасности, для достижения всех наших военных целей и для предотвращения следующей катастрофы», - добавил Нетаньяху, имея в виду нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
Пресс-служба ШАБАК распространила заявление, в котором говорится, что на встрече с Нетаньяху Ронен Бар подчеркнул, что при любом принятом решении он будет действовать в соответствии с законом.