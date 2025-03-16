Глава спецслужбы отказался выполнять требование Нетаньяху

По сообщению израильских СМИ, премьер-министр предложил Бару уволиться, а когда тот отказался, сообщил, что уволит его решением правительства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 16 марта, пригласил в свою канцелярию на срочную встречу главу Общей службы безопасности ШАБАК Ронена Бара и сообщил, что увольняет его с этой должности.

СМИ отмечают, что глава правительства Израиля не имеет полномочий уволить руководителя ШАБАКа единолично, этот шаг требует утверждения правительством.

Нетаньяху планирует внести вопрос о прекращении полномочий Ронена Бара на ближайшем заседании правительства в среду.

Глава правительства в видеообращении к гражданам Израиля заявил, что «у меня сохраняется недоверие к главе ШАБАК. Недоверие, которое со временем только усилилось. В связи с сохраняющимся недоверием я решил на этой неделе вынести на обсуждение правительства проект резолюции о прекращении полномочий главы ШАБАК».

«Как премьер-министр, отвечающий за ШАБАК, я уверен, что этот шаг (отставка Бара) необходим для реабилитации Службы общей безопасности, для достижения всех наших военных целей и для предотвращения следующей катастрофы», - добавил Нетаньяху, имея в виду нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Пресс-служба ШАБАК распространила заявление, в котором говорится, что на встрече с Нетаньяху Ронен Бар подчеркнул, что при любом принятом решении он будет действовать в соответствии с законом.