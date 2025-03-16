Зеленский обвиняет Кремль в отказе от перемирия

Россия затягивает процесс урегулирования войны в Украине, несмотря на предложение о 30-дневном прекращении огня, которое было утверждено между украинской и американской сторонами во время переговоров в Джидде.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

«После переговоров в Джидде и появления на столе американского предложения о тишине на фронте Россия украла еще почти неделю - неделю войны, которая нужна только России. Мы сделаем все, чтобы еще больше активизировать дипломатию. Сделаем все, чтобы дипломатия была результативной», - цитируют Зеленского украинские СМИ.

Зеленский отметил, что Украина продолжит бороться за защиту своей независимости и что сейчас важнее всего поддержка Сил обороны и безопасности Украины.