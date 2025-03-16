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Как ВСУ отступали из Курской области

The New York Times
02:07 1503

Одной из причин, из-за которых вооруженным силам Украины пришлось оставить позиции в Курской области РФ, стало разрушение мостов россиянами в регионе для того, чтобы усложнить отступление украинских войск. Об отступлении ВСУ из Курской области пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных и аналитиков.

Издание приводит слова старшего командира украинской бригады по имени Артем, который рассказал, что российские беспилотники били по заранее установленной на мостах взрывчатке, чтобы попытаться усложнить отступление украинских войск. В одном из случаев, говорит военный, россияне сбросили управляемую бомбу весом 6000 фунтов, чтобы перекрыть главную артерию.

Украинские военные считают, что существенную роль в ситуации в Курской области сыграли северокорейские войска, которые в январе отошли с поля боя, чтобы перегруппироваться. Когда же они вернулись в начале февраля, утверждают украинские военные, то уже имели улучшенные боевые навыки.

По словам командира украинского взвода, к середине февраля россияне продвинулись в радиусе пяти миль от основных путей снабжения Украины в Суджу, что позволило им обстреливать дороги большим количеством беспилотников. Дроны привязывались к ультратонким оптоволоконным кабелям и поэтому были невосприимчивы к помехам.

Издание приводит данные аналитиков о том, что эвакуация украинских войск происходила в основном пешком, так как транспортные средства могли бы стать легкой мишенью для беспилотников россиян. Солдаты рассказали, что некоторые украинские военные перед тем как выйти, вынуждены были жечь собственное снаряжение, чтобы оно не попало в руки россиян.

Военные сообщили, что приказ отступать из Суджи они получили 10 марта. По словам одного из них, отступление было организованным и хаотичным одновременно, на него повлияли различные факторы: «Усталость, хорошие или плохие приказы от отдельных командиров, неправильное общение или хорошо налаженная координация».

Издание со ссылкой на военных аналитиков и украинских солдат, и даже на «некоторых известных российских военных блогеров» пишет, что ни разу большое количество украинских войск не было окружено, как об этом заявляли президенты Дональд Трамп и Владимир Путин.

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