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Украина одним ударом ликвидировала командирский пункт России

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Силы обороны Украины на гуляйпольском направлении ударили по командному пункту 189-го мотострелкового полка Восточного ВО ВС РФ, находящегося в оперативном подчинении 35-й общевойсковой армии.

Украинские издания пишут, что удар был нанесен во время проведения совещания руководящего состава полка. По имеющейся информации, убит командир 189-го мотострелкового полка подполковник Петров М.Н. Предположительно еще 20 военнослужащих полка погибли в результате удара.

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