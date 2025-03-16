Украина одним ударом ликвидировала командирский пункт России
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Силы обороны Украины на гуляйпольском направлении ударили по командному пункту 189-го мотострелкового полка Восточного ВО ВС РФ, находящегося в оперативном подчинении 35-й общевойсковой армии.
Украинские издания пишут, что удар был нанесен во время проведения совещания руководящего состава полка. По имеющейся информации, убит командир 189-го мотострелкового полка подполковник Петров М.Н. Предположительно еще 20 военнослужащих полка погибли в результате удара.
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