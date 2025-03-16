Россия требует «железобетонные» гарантии безопасности

Россия в рамках «мирного разрешения конфликта» в Украине будет требовать, чтобы частью соглашения стали «железобетонные» гарантии безопасности, в том числе нейтральный статус Киева, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Если говорить о мирном разрешении конфликта на Украине, то, конечно, у него будет внешний контур. Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности. Поскольку только через их формирование можно будет достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить региональную безопасность», - сказал Грушко в интервью газете «Известия».

По его словам, «частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса».

«Что касается обсуждений, то, конечно, они на сегодня не ведутся, поскольку нет переговоров», - заявил замглавы МИД РФ.