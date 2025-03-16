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США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом
Новость дня
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом

Трамп – шаг вперед, Си – шаг назад… Больше не во имя «Свободы»

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:52 552

Haqqin.az ежедневно подводит итоги прошедшего дня. В нашей рубрике «Объектив haqqin.az» вы сможете ознакомиться с главными событиями, запечатлевшимися в нашей памяти. Речь идет всего лишь о фрагментах в короткой памяти длиною в один день. Возможно, и не сегодня, вероятно, в последующие дни эти фрагменты станут историческими феноменами. Ведь на наших глазах вершится новая история!

* * *

Фото дня

Фото: АР

Дональд Трамп приказал американским вооруженным силам приступить к нанесению мощных ударов по йеменским хуситам. В результате авиаударов по столице Йемена Сане и провинции Саада погибли 30 мирных жителей.

Цитата дня

Глава Пентагона Пит Хегсет:

"Эра "мира через силу" вернулась. В тот момент, когда хуситы скажут: "Мы прекращаем удары по вашим кораблям, по вашим дронам", наша операция завершится. Но до этого момента она будет безжалостной…"

Событие дня

Дональд Трамп распорядился провести сокращения в Агентстве США по глобальным медиа, которое курирует «Голос Америки» и «Радио Свобода».

«Голос Америки» остановил вещание, «Радио Свобода» уведомлено о прекращении финансирования.

Си отказался ехать в Брюссель

Демарш дня

Председатель Китая Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель на саммит, который состоится в честь 50-летия отношений Евросоюза и Китая.

Вместо лидера КНР на саммит приедет премьер Госсовета страны Ли Цян.

Сообщается, что в ЕС ожидали личного присутствия китайского лидера в юбилейный год.

Спасенный дня

Рыбак из Перу 61-летний Максимо Напа Кастро был обнаружен живым после того, как провел 95 дней в Тихом океане.

Напа Кастро вышел на лодке в океан 7 декабря из города Маркона на юге Перу, из-за плохой погоды он сбился с курса и дрейфовал в океане до тех пор, пока его не обнаружило рыболовное судно из Эквадора.

После спасения он рассказал, что выжил, собирая дождевую воду и питаясь насекомыми, птицами и черепахами, которых удавалось поймать, последние 15 дней он не ел.

Трамп – шаг вперед, Си – шаг назад… Больше не во имя «Свободы»
Трамп – шаг вперед, Си – шаг назад… Больше не во имя «Свободы» объектив haqqin.az
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ЭТО ВАЖНО

Трамп – шаг вперед, Си – шаг назад… Больше не во имя «Свободы»
Трамп – шаг вперед, Си – шаг назад… Больше не во имя «Свободы» объектив haqqin.az
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