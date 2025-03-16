Трамп – шаг вперед, Си – шаг назад… Больше не во имя «Свободы»

Haqqin.az ежедневно подводит итоги прошедшего дня. В нашей рубрике «Объектив haqqin.az» вы сможете ознакомиться с главными событиями, запечатлевшимися в нашей памяти. Речь идет всего лишь о фрагментах в короткой памяти длиною в один день. Возможно, и не сегодня, вероятно, в последующие дни эти фрагменты станут историческими феноменами. Ведь на наших глазах вершится новая история!

Дональд Трамп распорядился провести сокращения в Агентстве США по глобальным медиа, которое курирует «Голос Америки» и «Радио Свобода».

"Эра "мира через силу" вернулась. В тот момент, когда хуситы скажут: "Мы прекращаем удары по вашим кораблям, по вашим дронам", наша операция завершится. Но до этого момента она будет безжалостной…"

Дональд Трамп приказал американским вооруженным силам приступить к нанесению мощных ударов по йеменским хуситам. В результате авиаударов по столице Йемена Сане и провинции Саада погибли 30 мирных жителей.

Демарш дня

Председатель Китая Си Цзиньпин отказался от поездки в Брюссель на саммит, который состоится в честь 50-летия отношений Евросоюза и Китая.

Вместо лидера КНР на саммит приедет премьер Госсовета страны Ли Цян.

Сообщается, что в ЕС ожидали личного присутствия китайского лидера в юбилейный год.

Спасенный дня

Рыбак из Перу 61-летний Максимо Напа Кастро был обнаружен живым после того, как провел 95 дней в Тихом океане.

Напа Кастро вышел на лодке в океан 7 декабря из города Маркона на юге Перу, из-за плохой погоды он сбился с курса и дрейфовал в океане до тех пор, пока его не обнаружило рыболовное судно из Эквадора.

После спасения он рассказал, что выжил, собирая дождевую воду и питаясь насекомыми, птицами и черепахами, которых удавалось поймать, последние 15 дней он не ел.