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Матвиенко о переговорах с Ильхамом Алиевым

фото; обновлено 16:05
16:05 5994

Вопросы межпарламентских связей между Азербайджаном и Россией, а также сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах обсудили президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и делегация во главе с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), выполнявшего рейс по маршруту Баку – Грозный. Она отметила, что данное происшествие расследуется российскими следственными органами и ему будет дана объективная оценка.

Во время беседы состоялся обмен мнениями о продолжении межпарламентских контактов между Азербайджаном и Россией.

* * * 15:28

Благодаря усилиям президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева отношения двух стран переросли в стратегическое партнерство и союзничество.

Об этом заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко на расширенной встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой.

По словам Матвиенко, в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым передала ему привет от президента России Владимира Путина: «Благодаря их [президентов] усилиям, благодаря их воле за последние годы мы выстроили наши отношения на высочайший уровень, они переросли уже в отношения стратегического партнерства и союзничества». Она отметила, что все хорошо помнят, что у истоков развития отношений двух стран стоял общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, которого чтят и помнят в России.

Спикер РФ сказала журналистам, что ее встреча с Алиевым была «содержательной, предметной и открытой». «Мы получили абсолютно твердую убежденность в настрое Азербайджана продолжать многоплановое сотрудничество с Россией. ...Я с полной уверенностью хочу сказать, что так же, как и Россия, Азербайджан настроен и дальше выстраивать отношения высокого уровня союзнического партнерства, добрососедства, взаимоуважения», - сказала Матвиенко.

По ее словам, в отношениях двух стран «очень насыщенная парламентская повестка»: «Поэтому мы на хорошем подъеме, с хорошим настроением, очень предметно обсудили все, что нужно было обсудить, и достигнуты необходимые договоренности».

* * * 11:10

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

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