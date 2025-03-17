Матвиенко о переговорах с Ильхамом Алиевым

Вопросы межпарламентских связей между Азербайджаном и Россией, а также сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах обсудили президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и делегация во главе с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), выполнявшего рейс по маршруту Баку – Грозный. Она отметила, что данное происшествие расследуется российскими следственными органами и ему будет дана объективная оценка.

Во время беседы состоялся обмен мнениями о продолжении межпарламентских контактов между Азербайджаном и Россией.