В Европе не договорились, Украина осталась без помощи

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не согласовали пакет помощи Украине на 40 млрд евро, но надеются «продвинуться в ближайшее время». Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. «Есть широкая политическая поддержка этой инициативы. Дискуссия находится на этапе обсуждения деталей. Я надеюсь, что мы сможем продвинуться в ближайшее время», - сказала она. По словам Каллас, все министры понимали на заседании, что «надо показать результат сейчас, чтобы Украина могла защитить себя». При этом она не стала уточнять, когда именно будет утверждена инициатива.

*** 13:53 Совет Европейского союза утвердил выплату Украине транша в 3,5 млрд евро в рамках макрофинансовой программы помощи для Киева. Об этом говорится в заявлении Совета, заседание которого проходит в Брюсселе. «Совет одобрил третий платеж в размере около 3,5 млрд евро Украине. С этой третьей выплатой Украина получит около 20 млрд евро в рамках украинского фонда с момента его создания год назад», - отмечается в заявлении.