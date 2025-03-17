В Европе не договорились, Украина осталась без помощи
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не согласовали пакет помощи Украине на 40 млрд евро, но надеются «продвинуться в ближайшее время». Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
«Есть широкая политическая поддержка этой инициативы. Дискуссия находится на этапе обсуждения деталей. Я надеюсь, что мы сможем продвинуться в ближайшее время», - сказала она.
По словам Каллас, все министры понимали на заседании, что «надо показать результат сейчас, чтобы Украина могла защитить себя». При этом она не стала уточнять, когда именно будет утверждена инициатива.
*** 13:53
Совет Европейского союза утвердил выплату Украине транша в 3,5 млрд евро в рамках макрофинансовой программы помощи для Киева.
Об этом говорится в заявлении Совета, заседание которого проходит в Брюсселе.
«Совет одобрил третий платеж в размере около 3,5 млрд евро Украине. С этой третьей выплатой Украина получит около 20 млрд евро в рамках украинского фонда с момента его создания год назад», - отмечается в заявлении.
* * * 11:28
Евросоюз должен согласовать «много деталей», прежде чем сможет утвердить предложение о выделении нового транша помощи Украине на 40 млрд евро. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу руководителей МИД стран сообщества.
«Есть общая политическая поддержка [этого решения], но остается еще много деталей, которые надо согласовать. По этой теме еще должны высказаться министры обороны, и мы намерены выслушать их», - отметила она.
14 марта Европейский союз предложил создать фонд военной помощи Украине на 20 млрд евро с возможностью увеличения финансирования до 40 млрд евро в зависимости от потребностей Киева.
Решение позволит обойти вето Венгрии, поскольку фонд будет действовать на основе добровольного участия.
На первом этапе предлагается направить 5 млрд евро на закупку 2 млн единиц крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов в 2025 году. Каждая страна будет вносить вклад пропорционально своему экономическому весу - либо финансированием, либо поставками вооружения. ЕС, в свою очередь, выделит 1,9 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов, хотя эти средства уже были частично распределены.
Приоритетными направлениями помощи названы артиллерийские боеприпасы, системы ПВО, ракеты, беспилотники, истребители, а также техническое обслуживание и нелетальная поддержка украинских бригад. В документе также упомянуты гарантии безопасности для Украины, но без уточнения деталей.