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Саакашвили доводят до пожизненного

новость дополнена
11:40 2297

Суд в Грузии приговорил бывшего президента страны Михаила Саакашвили к 4,5 года тюрьмы за незаконное пересечение границы в 2021 году. Об этом сообщает «ТВ Пирвели».

Приговор зачитал судья Михаил Джинджолия. Оглашение вердикта вызвало ажиотаж в зале заседаний. Судебные приставы были вынуждены удалить из зала сторонников экс-президента. Сам Саакашвили в заседании не участвовал.

Mtavari TV пишет, что Саакашвили выразил желание присутствовать на вынесении приговора и выступить на заседании суда, но ему в этом было отказано.

Новый приговор не увеличит срок заключения Саакашвили. Его поглощает приговор к девяти годам лишения свободы, вынесенный экс-президенту 12 марта по делу о растрате бюджетных средств.

В настоящее время Саакашвили уже отбывает шестилетний срок. Приговоры в отношении него ранее были вынесены по двум другим делам — о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валери Гелашвили.

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