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«Безопасная Америка»: США продлят стену на границе с Мексикой

11:48 630

США намерены увеличить протяженность проходящей по границе с Мексикой заградительной стены еще на 11 км, заявила министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм.

«Я нахожусь в Аризоне, и отсюда вы можете увидеть, где кончается пограничная стена. С сегодняшнего дня мы начинаем строить еще 7 миль (более 11 км - прим.) стены. Мы продолжим делать это, чтобы сделать Америку снова безопасной», - сказала она в опубликованном в X видео.

В начале марта вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на завершение строительства стены на границе с Мексикой к концу его второго срока на посту главы государства в 2029 году.

Трамп сразу после инаугурации подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Он заявил, что это позволит направить на южную границу войска, чтобы «отразить катастрофическое вторжение» нелегальных мигрантов в страну.

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