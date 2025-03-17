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Русские запустили дроны по Украине

11:46 808

16 марта вечером российские войска атаковали Украину 174 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. 160 дронов не долетели до цели, сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 90 ударных БПЛА типа Shahed и других беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. 70 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

Воздушные силы добавили, что в результате атаки пострадали Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская, Сумская, Черниговская и Киевская области.

Дроны запускались с направлений российских городов Орел, Шаталово, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.

Нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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