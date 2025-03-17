Европа отказалась продавать США свои яйца

На фоне кризиса с куриными яйцами в США из-за птичьего гриппа Вашингтон обратился к европейским странам, включая Финляндию, с запросом о возможных поставках яиц, передает Yle.

Однако, по словам исполнительного директора Финской ассоциации птицеводов Вееры Лехтиля, Хельсинки вряд ли начнут экспорт, поскольку с США не велись переговоры о поставках до этого.

Лехтиля отметила, что без согласованных экспортных правил начать поставки будет сложно. Она также подчеркнула, что даже если Финляндия смогла бы экспортировать яйца, это не решило бы проблему дефицита в США, так как птичий грипп затронул и Европу.

Кроме того, США запросили информацию о поставках яиц у Дании, Швеции и Нидерландов, но шведская компания Kronäggs сообщила, что экспорт в США затруднен из-за ограничений и нехватки яиц в Европе.

Эпидемия птичьего гриппа, унесшая жизни более 20 млн кур в США в 2024 году, привела к резкому росту цен на яйца. В феврале 2025 года цена за 12 яиц в США составила $8,41, что в два раза превышает прошлогодний уровень. Министерство юстиции США начало расследование скачка цен, проверяя возможный сговор производителей.