Япония готовится к вторжению Китая на Тайвань

Япония рассматривает возможность размещения дальнобойных ракет Type-12 на юго-западном острове Кюсю с марта 2026 года, сообщает Kyodo со ссылкой на источники в правительстве. Речь идет о модернизированной версии противокорабельных снарядов с радиусом поражения около 1000 км. По словам источников, развертывание будет направлено на укрепление безопасности гряды Нансэй. Эти острова имеют стратегическое значение из-за близости к Тайваню, который находится под угрозой вторжения Китая.

Type-12 могут разместить в гарнизонах полка зенитных ракетных комплексов Сухопутных сил самообороны в Юфу (префектура Оита) и в городе Кумамото. Собеседники издания отмечают, что эти снаряды должны обеспечить стране «возможность нанесения ответного удара» в случае возникновения чрезвычайной ситуации. При развертывании на Кюсю в зоне досягаемости японских сил окажутся прибрежные районы Северной Кореи и Китая. Однако власти сталкиваются с сопротивлением местных жителей, которые опасаются, что такой шаг сделает их районы мишенью для потенциального противника.

О том, что Япония собирается принять на вооружение более 1000 крылатых ракет большой дальности и модифицировать Type-12 в связи с ростом напряженности в регионе, сообщалось еще в августе 2022 года. А в декабре правительство страны утвердило новую стратегию нацбезопасности, в которой говорится о праве наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. Документ также предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое, до 2% ВВП.

К середине 2030-х годов Япония собиралась развернуть гиперзвуковые ракеты на острове Хоккайдо, в 43 км от Сахалина. Для обретения потенциала ответного удара правительство планирует не только увеличить дальность Type-12 и разработать собственные гиперзвуковые вооружения, но и закупить американские крылатые ракеты Tomahawk дальностью до 2500 км.

В свою очередь, США хотели разместить в Японии ракетные комплексы наземного базирования Typhon. Ранее это нельзя было сделать из-за договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Москвой и Вашингтоном. Развертывание Typhon на японской территории позволит США при необходимости нанести удары по Китаю, России и Северной Корее. Кроме того, американская армия создаст временные базы с HIMARS вдоль юго-западной гряды островов Нансэй на случай эскалации между Китаем и Тайванем.