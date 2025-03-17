Три красные линии Украины для переговоров с Россией

Также, по его словам, никто не может запрещать его стране участвовать «в тех или иных союзах», будь то НАТО или ЕС. Третьей красной линией для Киева является ограничение численности ВСУ.

Киев не намерен признавать утрату территорий, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига в интервью изданию РБК-Украина, говоря о красных линиях в переговорах с Россией.

По словам главы МИД Украины, достижение перемирия в Украине является очень сложным процессом, поскольку возникает вопрос, как его контролировать и соблюдать.

Сибига подчеркнул, что речь идет о временном перемирии. «Это ни в коем случае не замороженный конфликт, а временное перемирие на 30 дней, как это зафиксировано в нашем совместном заявлении с американской делегацией», - отметил он.

По его словам, опыт Украины «минского процесса» показывает, что это действительно вызов и свидетельствует о том, что стоит ожидать от РФ провокаций.

«Опыт показывает, что россияне не придерживаются своих договоренностей и их практика - сразу нарушать эти перемирия. Поэтому нам действительно нужно иметь действенный механизм объективного контроля. Наверняка он должен быть также с международной компонентой. Здесь вопрос, кто может осуществлять такой мониторинг, потому что безусловно есть национальная составляющая, это без нас не может быть, потому что это происходит на нашей территории. Поэтому Украина здесь определяющая относительно контроля и мониторинга за соблюдением перемирия», - подчеркнул Сибига.

Министр добавил, что Украина уже начала формировать национальную команду, которая будет вырабатывать модальности и алгоритмы обеспечения этого процесса.

«Здесь наверняка следует иметь в виду и технические наши способности, которые мы нарастили в течение последних лет, я имею в виду возможности привлечения беспилотных технологий для этого мониторинга. Но безусловно международная составляющая должна быть для объективности фиксации возможных нарушений, провокаций с российской стороны», - считает дипломат.

Министр также отметил, что в основном такие механизмы работают под зонтиками ООН и ОБСЕ или различных международных организаций.

«В то же время, учитывая наш негативный опыт 2014-2022 годов, надо тщательно обсуждать возможность и целесообразность реализации такого международного компонента как элемента возможного мониторинга временного перемирия. Поэтому это также предмет для обсуждения с нашими европейскими коллегами, с американской стороной, и мы сейчас также эти консультации проводим, лично я также провожу как министр, потому что здесь мы нуждаемся и в экспертизе, и в коллективной дипломатической мудрости», - подытожил Сибига.