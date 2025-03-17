USD 1.7000
EUR 1.8499
RUB 1.9883
Подписаться на уведомления
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом
Новость дня
США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом

Три красные линии Украины для переговоров с Россией

12:02 1757

Киев не намерен признавать утрату территорий, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига в интервью изданию РБК-Украина, говоря о красных линиях в переговорах с Россией.

Также, по его словам, никто не может запрещать его стране участвовать «в тех или иных союзах», будь то НАТО или ЕС. Третьей красной линией для Киева является ограничение численности ВСУ.

«Третье — не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений силы нашей армии, наших возможностей», — заявил он.

По словам главы МИД Украины, достижение перемирия в Украине является очень сложным процессом, поскольку возникает вопрос, как его контролировать и соблюдать.

Сибига подчеркнул, что речь идет о временном перемирии. «Это ни в коем случае не замороженный конфликт, а временное перемирие на 30 дней, как это зафиксировано в нашем совместном заявлении с американской делегацией», - отметил он.

По его словам, опыт Украины «минского процесса» показывает, что это действительно вызов и свидетельствует о том, что стоит ожидать от РФ провокаций.

«Опыт показывает, что россияне не придерживаются своих договоренностей и их практика - сразу нарушать эти перемирия. Поэтому нам действительно нужно иметь действенный механизм объективного контроля. Наверняка он должен быть также с международной компонентой. Здесь вопрос, кто может осуществлять такой мониторинг, потому что безусловно есть национальная составляющая, это без нас не может быть, потому что это происходит на нашей территории. Поэтому Украина здесь определяющая относительно контроля и мониторинга за соблюдением перемирия», - подчеркнул Сибига.

Министр добавил, что Украина уже начала формировать национальную команду, которая будет вырабатывать модальности и алгоритмы обеспечения этого процесса.

«Здесь наверняка следует иметь в виду и технические наши способности, которые мы нарастили в течение последних лет, я имею в виду возможности привлечения беспилотных технологий для этого мониторинга. Но безусловно международная составляющая должна быть для объективности фиксации возможных нарушений, провокаций с российской стороны», - считает дипломат.

Министр также отметил, что в основном такие механизмы работают под зонтиками ООН и ОБСЕ или различных международных организаций.

«В то же время, учитывая наш негативный опыт 2014-2022 годов, надо тщательно обсуждать возможность и целесообразность реализации такого международного компонента как элемента возможного мониторинга временного перемирия. Поэтому это также предмет для обсуждения с нашими европейскими коллегами, с американской стороной, и мы сейчас также эти консультации проводим, лично я также провожу как министр, потому что здесь мы нуждаемся и в экспертизе, и в коллективной дипломатической мудрости», - подытожил Сибига.

Турция усиливает влияние в Сирии
Турция усиливает влияние в Сирии
13:15 553
Саакашвили доводят до пожизненного
Саакашвили доводят до пожизненного новость дополнена
11:40 2308
Три красные линии Украины для переговоров с Россией
Три красные линии Украины для переговоров с Россией
12:02 1758
Матвиенко у Алиева
Матвиенко у Алиева фото
11:10 2751
Убийце и садисту Исламову вынесли приговор
Убийце и садисту Исламову вынесли приговор
12:14 1729
Прежнего Запада больше нет и не будет
Прежнего Запада больше нет и не будет на вопросы haqqin.az отвечает чешский политолог Ондра Соукуп; все еще актуально
16 мартa 2025, 16:55 5628
Украина допускает ослабление санкций против России
Украина допускает ослабление санкций против России
11:32 1518
Британия и Турция обсуждают отправку войск в Украину
Британия и Турция обсуждают отправку войск в Украину
11:27 1887
Дело о хищениях на «Формуле-1»: Чингизу Мехтиеву вынесли приговор
Дело о хищениях на «Формуле-1»: Чингизу Мехтиеву вынесли приговор
10:39 2923
Азербайджану терроризм не угрожает
Азербайджану терроризм не угрожает
10:38 1436
Моди обратился к Зеленскому
Моди обратился к Зеленскому видео
10:29 3421

ЭТО ВАЖНО

Турция усиливает влияние в Сирии
Турция усиливает влияние в Сирии
13:15 553
Саакашвили доводят до пожизненного
Саакашвили доводят до пожизненного новость дополнена
11:40 2308
Три красные линии Украины для переговоров с Россией
Три красные линии Украины для переговоров с Россией
12:02 1758
Матвиенко у Алиева
Матвиенко у Алиева фото
11:10 2751
Убийце и садисту Исламову вынесли приговор
Убийце и садисту Исламову вынесли приговор
12:14 1729
Прежнего Запада больше нет и не будет
Прежнего Запада больше нет и не будет на вопросы haqqin.az отвечает чешский политолог Ондра Соукуп; все еще актуально
16 мартa 2025, 16:55 5628
Украина допускает ослабление санкций против России
Украина допускает ослабление санкций против России
11:32 1518
Британия и Турция обсуждают отправку войск в Украину
Британия и Турция обсуждают отправку войск в Украину
11:27 1887
Дело о хищениях на «Формуле-1»: Чингизу Мехтиеву вынесли приговор
Дело о хищениях на «Формуле-1»: Чингизу Мехтиеву вынесли приговор
10:39 2923
Азербайджану терроризм не угрожает
Азербайджану терроризм не угрожает
10:38 1436
Моди обратился к Зеленскому
Моди обратился к Зеленскому видео
10:29 3421
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться