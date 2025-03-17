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Убийце и садисту Исламову вынесли приговор

12:14 1729

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной процесс по делу 58-летнего Эльсевера Исламова, обвиняемого в убийстве активиста партии «Мусават» Натика Мехти.

Как сообщает haqqin.az, суд приговорил Исламова к 19 годам лишения свободы, 4 из которых он отбудет в тюрьме, а оставшуюся часть – в колонии строгого режима.

Убийство произошло в мае этого года на территории средней школы №55 в Хатаинском районе Баку. После ужина в ресторане Исламов отправился к своему автомобилю, оставленному возле школы, где работал заместителем директора по хозяйственной части.

Прежде чем забрать машину, он решил зайти в здание школы, где застал спящего Мехти (мужчина был охранником в учебном заведении). Исламов сфотографировал охранника, а потом, разбудив, стал ему выговаривать за сон на рабочем месте.

Между мужчинами возник спор: по его итогам Исламов с особой жестокостью убил Мехти, расчленил его тело. Гениталии убитого охранника замдиректора выбросил в близлежащий мусорный бак, а остальные части тела сложил в полиэтиленовые пакеты и вывез в Хазарский район, где закопал.

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