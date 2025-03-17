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Улучшились показатели азербайджанских ученых в Web of Science

12:14 547

Улучшились показатели азербайджанских ученых в ведущей базе научных публикаций Web of Science.

Об этом написал министр науки и образования Эмин Амруллаев на своей странице в Facebook.

«… в 2024 году количество статей, опубликованных нашими учеными в научных изданиях, индексируемых в этой базе данных, в два раза превысило показатель 2022 года. При этом 325 статей входят в 10% самых читаемых научных работ в мире, а 85 — в 1% лучших научных работ. Эти результаты свидетельствуют о том, что азербайджанские ученые приобретают авторитет в мире и указывают на будущие международные успехи в области науки», - написал министр на своей странице.

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