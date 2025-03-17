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США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом
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США начали войну против хуситов. Трамп наблюдает за авиаударами. Хуситы грозят ответом

Письмо раздора: в Тегеране ответили Трампу

12:18 980

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран ответит на письмо президента США Дональда Трампа «после всестороннего изучения».

По его словам, основные тезисы письма, направленного президентом США Дональдом Трампом в адрес верховного лидера Ирана Али Хаменеи, не сильно отличаются от публичной риторики главы Белого дома.

«Пока у нас нет оснований для обнародования письма Трампа. Все, что было опубликовано в СМИ об этом письме, является домыслами и не имеет под собой никаких оснований. Принимая во внимание публичные высказывания Трампа, содержание этого письма не сильно отличается от них», - заявил дипломат на пресс-конференции.

На прошлой неделе советник президента ОАЭ по вопросам дипломатии Анвар Гаргаш передал министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи письмо президента США Дональда Трампа, адресованное верховному лидеру исламской республики аятолле Али Хаменеи. Утверждается, что в письме было предложение провести ядерные переговоры с Тегераном, которое верховный лидер аятолла Али Хаменеи, по-видимому, отверг, заявив, что такое предложение является «обманом» со стороны Вашингтона.

Ранее Трамп неоднократно угрожал Ирану применить военную силу в случае, если Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном по иранской ядерной программе. Американский лидер подписал указ о возврате к политике максимального давления, заявив, что не позволит Ирану получить ядерное оружие. Хаменеи подчеркнул, что Тегеран не будет вести переговоры под давлением.

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