В Литве назвали 5 условий справедливого мира для Украины

Гарантии безопасности для Украины необходимы для достижения длительного и справедливого мира и они должны предусматривать пять элементов, об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

"Первым элементом, по словам литовского министра, является длительная и последовательная военная поддержка Украины – в этом году 40 млрд евро как минимум.

Второй элемент – европейские войска в Украине при поддержке США.

Третьим элементом является продолжение давления на Россию с помощью санкций и захвата замороженных активов.

Четвертым элементом должна быть справедливость через ответственность. Ответственность не только в юридическом смысле, но и репарации.

Пятый элемент – это ускоренное вступление Украины в ЕС. Мы видим дату 1 января 2030 года как такую, которой мы можем достичь совместными усилиями", – добавил глава МИД Литвы.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался ставить подпись под выводами заседания внеочередного Европейского совета 6 марта по поддержке Украины, в результате текст согласовали 26 из 27 государств Европейского союза.